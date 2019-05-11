Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадахРИА Новости 02:39

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
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Американский историк рассказал, зачем США шпионили на парадах

News.ru05:41

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

РИА Новости02:39

Эксперт рассказал, за чем охотились западные разведки на советских парадах

ФАН05:25

Эксперт рассказал, зачем разведка США «шпионила» на параде Победы

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Американский историк рассказал об интересе спецслужб к советским парадам

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В США рассказали, за чем охотились западные шпионы на советских парадах Победы

ТК Звезда03:51

Стало известно, зачем американцы «шпионили» на параде Победы

Народные новости05:31
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Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками Instagram-микроблоге трогательным роликом, посвященным дню рождения сына Дени.
Обновлено в 06:10
Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40

Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Чествовавшие «авторитета» политики и артисты попали на видео

Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика

Украинцам пообещали донести их проблемы до Зеленского

Обратную связь с населением пообещали наладить в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Происшествия

На 12 часов задержан рейс из Петербурга в Анталью

Рейс авиакомпании AzurAir ZF7897 из Петербурга в турецкую Анталью задерживается на 12 часов.
Обновлено в 04:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет функционировать на некоторых версиях Android и iOS

С 31 декабря 2019 года мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться операционной системой Windows Phone и Microsoft.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Наука

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

Обновлено вчера в 22:18
Музыка

Олег Газманов и Зара позвали кемеровчан на концерт «Песни Победы»

Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Политика

Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:25
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Технологии

В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах

«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Происшествия

Австралийский пилот 40 минут летел без сознания

Обновлено в 02:40
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