Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.

В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

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Политика Политика Трамп пригласил демократов в Белый дом на новые переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами, чтобы положить конец временной приостановке работы федерального правительства, а также для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе.

Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Политика Политика На границе США и Мексики обнаружили туннель

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Израиля атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС Израильская авиация атаковала два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

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Армия и оружие Армия и оружие Япония создаст ударные самолеты электронной войны Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».

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