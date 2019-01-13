Политика
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.
РИА Новости17:10
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Политика
Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено в 20:57
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Политика
Трамп пригласил демократов в Белый дом на новые переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами, чтобы положить конец временной приостановке работы федерального правительства, а также для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 20:59
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС
Израильская авиация атаковала два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Обновлено в 19:40
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика
Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Япония создаст ударные самолеты электронной войны
Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
Обновлено в 20:43
Политика
Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 21:39
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.
Обновлено в 12:27
Политика
Помпео поддержал переименование Македонии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия страны.
Обновлено в 13:15
Политика
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру
Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом.
Обновлено в 22:21
Политика
Университет в США вводит курс о российской «гибридной угрозе»
Джорджтаунский университет в Вашингтоне вводит новый курс — о российской "гибридной угрозе". Занятия начнутся весной 2019 года.
Обновлено в 15:23