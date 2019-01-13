Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая. Подобный союз может стать настоящим «американским кошмаром», пишет The National Interest со ссылкой на экспертов Центра национальных интересов.

В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

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