Политика

В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
Известия
18:08

Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая. Подобный союз может стать настоящим «американским кошмаром», пишет The National Interest со ссылкой на экспертов Центра национальных интересов.
Известия18:08

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Американцев пугают «кошмаром», который готовят Россия и Китай

URA.Ru19:15

СМИ назвали американским кошмаром сближение России и Китая

Life.ru18:36

В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

Известия18:08

Американский кошмар: сближение РФ и Китая грозит катастрофой для США

РЕН ТВ17:59

В США рассказали о главном «кошмаре» с участием РФ

News.ru17:35

Американские СМИ предупредили о «кошмаре», готовящемся Россией и Китаем

РИА Новости17:10

The National Interest (США): российско-американские отношения в новую эпоху (The National Interest)

ИноСМИвчера в 03:53
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Трамп пригласил демократов в Белый дом на новые переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами, чтобы положить конец временной приостановке работы федерального правительства, а также для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 17:20
Политика

Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

На территории Израиля разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа

Обновлено в 15:22
Политика

Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него

Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).
Обновлено в 09:06
Политика

Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе

В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Политика

Помпео поддержал переименование Македонии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия страны.
Обновлено в 13:15
Политика

Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ

15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Миллионер Порошенко пожертвовал зарплату на благотворительность

Зарплата Петра Порошенко на посту президента Украины составила 270,5 тыс. гривен (более $9,5 тыс.) в 2018 году и была перечислена им в благотворительный фонд.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

В Киеве раскрыли детали поставки турецких беспилотников

Советник украинского президента Юрий Бирюков рассказал о поставках турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину.
Обновлено в 09:59
Политика

Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Демократ Джулиан Кастро заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
Обновлено в 17:49
Политика

Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира

Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков с российским гражданством

В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено в 19:49
Политика

Порошенко хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
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