Политика
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и КитаяИзвестия18:08
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая. Подобный союз может стать настоящим «американским кошмаром», пишет The National Interest со ссылкой на экспертов Центра национальных интересов.
Известия18:08
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика
Трамп пригласил демократов в Белый дом на новые переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами, чтобы положить конец временной приостановке работы федерального правительства, а также для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 17:20
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
На территории Израиля разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа
Обновлено в 15:22
Политика
Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него
Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).
Обновлено в 09:06
Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Политика
Помпео поддержал переименование Македонии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия страны.
Обновлено в 13:15
Политика
Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ
15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Миллионер Порошенко пожертвовал зарплату на благотворительность
Зарплата Петра Порошенко на посту президента Украины составила 270,5 тыс. гривен (более $9,5 тыс.) в 2018 году и была перечислена им в благотворительный фонд.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
В Киеве раскрыли детали поставки турецких беспилотников
Советник украинского президента Юрий Бирюков рассказал о поставках турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину.
Обновлено в 09:59
Политика
Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Демократ Джулиан Кастро заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
Обновлено в 17:49
Политика
Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира
Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено в 19:49
Политика
Порошенко хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06