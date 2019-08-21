Армия и оружие
В США рассказали о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракетыПолитическая Экспертиза вчера в 19:24
Министерство обороны Соединенных Штатов занимается созданием ракеты с баллистической боеголовкой, чей радиус действия запрещался Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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с чего всё началось
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.РИА Новостивчера в 16:45
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