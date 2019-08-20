Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМДРИА Новости 16:45
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.РИА Новости16:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Обновлено в 14:45
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Политика
В Судане сформировали суверенный совет
В Судане завершено формирование суверенного совета, который возьмет на себя управление страной в переходный период, сообщает BBC News во вторник.
Обновлено в 16:38
Политика
Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Борис Минц стал должником банка «Траст»
На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено в 15:32
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Врачи назвали причины боли в сердце
Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.
Обновлено в 07:43
Футбол
Йович об уходе из «Реала»: «СМИ всегда заставляют меня смеяться»
Новости СМИ всегда заставляют меня смеяться. Всегда будут такие истории [об уходе из «Мадрида»].
Обновлено в 13:38
Политика
Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины
Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.
Обновлено в 13:38
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Наука
Раскрыта связь между использованием эмодзи и качеством секса
Психологи из Университета имени Кинси, США, сообщили, что люди, которые часто используют эмодзи в своих сообщениях, чаще ходят на свидания и вообще более успешны в личной жизни.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено в 17:32
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).
Обновлено 18 августа в 16:10
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что американской компании Apple нужно уйти из Китая.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой вызывали скорую на съемках «Ворониных»
Обновлено в 17:00
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54