США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

с чего всё началось

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении.

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

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