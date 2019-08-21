США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

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Исполняющий обязанности министра сухопутных дел США Райан Маккарти сообщил, что Пентагон разрабатывает гиперзвуковую ракету, оснащенную баллистической боеголовкой. Радиус действия этой боеголовки таков, что ракета попадает под категорию запрещенных договором РСМД.

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