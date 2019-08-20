Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМДРИА Новости 16:45

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении.
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с чего всё началось

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.
РИА Новости16:45

Подробнее о событии

В США признались в нарушении ракетного договора с Россией

URA.Ru18:05

США заявили о работе по созданию запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Газета.Ru17:25

В США готовы ставить баллистические боеголовки на гиперзвуковую ракету

REGNUM18:18

В США заявили о разработке ракеты, не соответствующей ДРСМД

RT на русском17:16

США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом

Российская газета16:55

США разрабатывают запрещенную ДРСМД баллистическую боеголовку

Известия16:49

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

РИА Новости16:45
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
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Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку продаж автомобилей

«В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования», — говорится в документе.
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В Краснодаре на улице произошла стрельба

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Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий

Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий.
Обновлено в 09:40
Транспорт

Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными

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Финансы

Биржевой курс доллара превысил 67 рублей впервые за полгода

В ходе торгов на Московской бирже 19 августа курс доллара превысил отметку в 67 рублей впервые с февраля 2019 года.
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Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Обновлено в 17:06
Политика

Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США

В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США.
Обновлено в 16:45
Футбол

Роббен хочет на год отдохнуть от футбола

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
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Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Политика

Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "попробовать не бояться" разговора с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:17
Политика

Борис Джонсон вступил в спор по переписке

Британский премьер отверг главный пункт соглашения с ЕС по "Брекситу", а взамен ничего не предложил Борис Джонсон начинает свое первое зарубежное турне в качестве премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца

В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами

Обновлено вчера в 04:31
Футбол

Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

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Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов

Компания улучшила собственный прогноз по росту годовой выручки до 4-6% с прежних 3%. В прогнозе учтены эффект от консолидации МТС-банка, увеличение объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами, рост выручки украинской "дочки" "Vodafone Украина" и другие факторы.
Обновлено в 08:26
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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Кино

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Кино

Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино»

Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 16:06
Футбол

Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник

Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.
Обновлено в 16:48
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Киберспорт

На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant

Обновлено в 15:33
Политика

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено в 15:24
Транспорт

«Аэрофлот» перевёл свои рейсы в Саратов в новый аэропорт города

В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что перевели со вторника, 20 августа, все свои рейсы в Саратов в новый аэропорт — Гагарин.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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