Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭСРИА Новости 19:41
В США рассекретили первый отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Часть документов опубликовал американский Национальный архив безопасности.
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с чего всё началось
Согласно секретному докладу, направленному 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после аварии на ЧАЭС американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.РИА Новости19:41
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Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено в 09:20
Экономика
«Яндекс.Маркет» прошел на кассу
В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки".
Обновлено в 18:14
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено в 13:19
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Экономика
Барометр ВТО указал на мертвый штиль
В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено в 18:14
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Армия и оружие
Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни
Живущие в стихийном палаточном лагере на севере сирийской провинции Хама беженцы рассказали журналистам об условиях проживания.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
Правительство Японии рассматривает возможность создания спутников для уничтожения спутников других стран
Ранее власти Франции обвинили Россию в диверсиях в космосе с помощью спутника-шпиона.
Обновлено в 22:09
Происшествия
Таксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника
На следующий день на Владимира вышли родители школьницы, благодарили его, хотели дать вознаграждение, но мужчина отказался.
Обновлено в 18:00
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ
В беседе глава оборонного ведомства ответил на вопрос о статусе России в качестве страны-хозяйки АрМИ.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Золотая середина: топ-менеджер АО «Альфа-Банк» о развитии офисной сети и онлайн-услуг
Директор по управлению и развитию сети Сергей Шевченко: почему банк, развивая онлайн-услуги, продолжает открывать офисы Совершать банковские операции в мобильном или интернет-банке для большинства клиентов уже давно стало привычкой.
Обновлено в 21:30
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено в 18:06
Политика
Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.
Обновлено в 15:06
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Транспорт
Эксперт назвал сроки внедрения беспилотных авто в Москве
Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по дорогам Москвы уже приблизительно через 4-7 лет, заявил агентству «РИА Новости» в понедельник, 19 августа, руководитель направления беспилотных авто в российской компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.
Обновлено в 22:08
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Кино
Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики»
Съемки ленты под руководством российского режиссера Джаника Файзиева продолжаются с 2017 года.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40