с чего всё началось

В США рассекретили первый отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Часть документов опубликовал американский Национальный архив безопасности.

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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