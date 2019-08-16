Армия и оружие
В США раскрыли перспективы ВМФ РоссииLenta.ru 17:02
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную, пишет The National Interest.
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