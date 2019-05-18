В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Армия и оружие Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500 Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Политика Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.

Политика Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Кино Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов» Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.

Общество «Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.

Политика Лидер лейбористов в Австралии признал поражение на выборах в парламент Лидер оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен признал поражение на всеобщих парламентских выборах, которые проходили в субботу, 18 мая.

Наука В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.

Шоу-бизнес Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.

Наука Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам Оценив уровень физической активности испытуемых, ученые поделили их респондентов на три группы в зависимости от интенсивности физических нагрузок – низкую, среднюю и высокую.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Единоборства Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.

Политика В Австрии разразился правительственный кризис Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.

Шоу-бизнес Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья» Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.

Общество Их басы слышала вся администрация: на площади 1905 года прошли соревнования по автозвуку Уже в третий раз площадь 1905 года захватывают тюнингованные автомобили. Там в эту субботу прошел ежегодный фестиваль автозвука и тюнинга.

Кино Финал «Игры престолов» останется открытым Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Политика Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.