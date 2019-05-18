Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.
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США раскрыли «настоящую» цену российских истребителей Су-57

News.ru07:46

Настоящую стоимость понравившихся Путину дешевых Су-57 узнали в США

Газета.Ru11:27

В США раскрыли «реальную» стоимость Су-57

РЕН ТВ09:49

Американцам предложили купить партию Су-57, чтобы проверить их стоимость

ФАН10:40

Американские СМИ усомнились в дешевизне самолетов Су-57

РИА Новости18:42

В США назвали «реальную» цену Су-57

Рамблер07:41

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

Lenta.ru07:00
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Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 19:02
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика

Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Политика

Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Кино

Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов»

Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.
Обновлено в 20:23
Единоборства

Иноуэ нокаутировал Родригеса и пробился в финал суперсерии

Обновлено в 21:00
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде

Обновлено в 12:57
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Политика

Лидер лейбористов в Австралии признал поражение на выборах в парламент

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен признал поражение на всеобщих парламентских выборах, которые проходили в субботу, 18 мая.
Обновлено в 11:02
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Наука

Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам

Оценив уровень физической активности испытуемых, ученые поделили их респондентов на три группы в зависимости от интенсивности физических нагрузок – низкую, среднюю и высокую.
Обновлено в 16:30
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Единоборства

Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу

Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Политика

В Австрии разразился правительственный кризис

Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»

Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Общество

Их басы слышала вся администрация: на площади 1905 года прошли соревнования по автозвуку

Уже в третий раз площадь 1905 года захватывают тюнингованные автомобили. Там в эту субботу прошел ежегодный фестиваль автозвука и тюнинга.
Обновлено в 20:51
Кино

Финал «Игры престолов» останется открытым

Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Политика

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Наука

Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка

Обновлено вчера в 07:54
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