Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Кино
Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов»
Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.
Обновлено в 20:23
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде
Обновлено в 12:57
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Политика
Лидер лейбористов в Австралии признал поражение на выборах в парламент
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен признал поражение на всеобщих парламентских выборах, которые проходили в субботу, 18 мая.
Обновлено в 11:02
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Наука
Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам
Оценив уровень физической активности испытуемых, ученые поделили их респондентов на три группы в зависимости от интенсивности физических нагрузок – низкую, среднюю и высокую.
Обновлено в 16:30
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Единоборства
Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу
Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Общество
Их басы слышала вся администрация: на площади 1905 года прошли соревнования по автозвуку
Уже в третий раз площадь 1905 года захватывают тюнингованные автомобили. Там в эту субботу прошел ежегодный фестиваль автозвука и тюнинга.
Обновлено в 20:51
Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Наука
Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка
Обновлено вчера в 07:54