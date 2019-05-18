Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Известия10:01

Американские журналисты назвали «настоящую цену» Су-57

Народные новости10:16

В США назвали «настоящую» цену Су-57

ФАН09:12

США раскрыли «настоящую» цену российских истребителей Су-57

News.ru07:46

В США назвали «реальную» цену Су-57

Рамблер07:41

В США раскрыли «реальную» стоимость Су-57

РЕН ТВ09:49

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

Lenta.ru07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей

Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями после игры с Латвией (3:1).
Обновлено в 09:09
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в трусости

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни остался недоволен поведением некоторых игроков «красных дьяволов», как на поле, так и за его пределами.
Обновлено в 09:01
Музыка

Лазарев выступил на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения". Трансляцию можно было увидеть в YouTube.
Обновлено 16 мая в 16:05
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Кино

Постаревший Антонио Бандерас в Каннах показал мощный пресс

Педро Альмодовар привез в Канны свой новый шедевр (оценят ли критики "Боль и славу", еще узнаем, но разве можно называть его работы иначе).
Обновлено в 08:21
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Политика

Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Происшествия

Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге

Обновлено в 10:25
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Спорт

Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш

Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве

В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Спорт

Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий

Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Кино

Финал «Игры престолов» останется открытым

Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-57
Истребитель
Российский многофункциональный истребитель
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное