Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.
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Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Космос
Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса
Обновлено в 08:27
Общество
В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в субботу на встрече с противниками возведения храма на месте сквера около заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения площадки в первоначальном виде.
Обновлено в 04:14
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 17:08
Спорт
Гимнастка Арина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ в упражнениях с мячом
Россиянка Арина Аверина заняла первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пообщалась с родителями одноклассников принца Джорджа
Кейт Миддлтон побывала в школе Thomas's Battersea в Лондоне. В этом учебном заведении учится ее старший сын, пятилетний принц Джордж.
Обновлено в 06:42
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Политика
Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата
Руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку со своего поста и со всех должностей в партии.
Обновлено в 08:39
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Зданию бывшего частного театра Секретарева вернут исторический облик
Здание бывшего частного театра Секретарева ожидает реставрация. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 07:28
Футбол
Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна
Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15
Политика
Греф рассказал о своих любимых книгах
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах.
Обновлено в 08:42
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Музыка
Ержан Максим: «На Первом все продано»
Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Интернет
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
Компания Google в июне собирается закрыть популярную платформу Jump VR.
Обновлено в 04:43
Теннис
Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество
Статус «Московский врач» предложили распространить на медсестер
Статус "Московский врач" необходимо распространить и на медсестер, сообщила в интервью ТАСС главная медицинская сестра столицы Татьяна Амплеева.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Во Франции проходят акции «жёлтых жилетов»
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13