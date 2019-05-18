Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.
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В США назвали «реальную» стоимость одного истребителя Су-57

Военное обозрение08:30

США раскрыли «настоящую» цену российских истребителей Су-57

News.ru07:46

В США назвали «реальную» цену Су-57

Рамблер07:41

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

Lenta.ru07:00
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Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Космос

Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса

Обновлено в 08:27
Общество

В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в субботу на встрече с противниками возведения храма на месте сквера около заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения площадки в первоначальном виде.
Обновлено в 04:14
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 17:08
Спорт

Гимнастка Арина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ в упражнениях с мячом

Россиянка Арина Аверина заняла первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пообщалась с родителями одноклассников принца Джорджа

Кейт Миддлтон побывала в школе Thomas's Battersea в Лондоне. В этом учебном заведении учится ее старший сын, пятилетний принц Джордж.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Политика

Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата

Руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку со своего поста и со всех должностей в партии.
Обновлено в 08:39
Политика

Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе

Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество

Зданию бывшего частного театра Секретарева вернут исторический облик

Здание бывшего частного театра Секретарева ожидает реставрация. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 07:28
Футбол

Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15
Политика

Греф рассказал о своих любимых книгах

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах.
Обновлено в 08:42
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Музыка

Ержан Максим: «На Первом все продано»

Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Интернет

Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR

Компания Google в июне собирается закрыть популярную платформу Jump VR.
Обновлено в 04:43
Теннис

Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество

Статус «Московский врач» предложили распространить на медсестер

Статус "Московский врач" необходимо распространить и на медсестер, сообщила в интервью ТАСС главная медицинская сестра столицы Татьяна Амплеева.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Общество

Во Франции проходят акции «жёлтых жилетов»

Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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