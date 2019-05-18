Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57Lenta.ru 07:00
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive. Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов.
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено в 19:15
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Здоровье
Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом
Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Музыка
Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении»
Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 18:04
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Баскетбол
Ян Веселы признан MVP сезона в Евролиге
Центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан болельщиками и журналистами самым ценным игроком сезона (MVP) Евролиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Политика
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Наука
Люди питались растительной пищей уже 120 тысяч лет назад
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
Как напоминает «Газета.Ru», по версии обвинения, сотрудник Центрального разведуправления передал представителю китайской стороны четыре документа.
Обновлено в 09:53
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.
Обновлено в 01:52
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено в 15:40
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey
Компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey ещё в январе.
Обновлено в 12:33
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Бельгийские медики выступили против вегетарианства для детей
Бельгийские медики выступили против вегетарианской диеты для детей.
Обновлено в 18:10
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Авто
Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке
Обновлено в 16:25