Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
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с чего всё началось
Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали
 в официальной базе конгресса США.
РБКвчера в 23:12

Подробнее о событии

США пригрозили новыми санкциями компаниям, которые сотрудничают с российским проектом «Северный проект-2»

Эхо Москвы04:02

Главные новости к утру 1 июня

Коммерсантъ00:00

Санкции США против «Северного потока — 2» оценил эксперт

Газета.Ru03:41

Эксперт оценил детали законопроекта США против «Северного потока — 2»

RT на русском02:32

Сенаторы США описали возможные санкции против страховщиков Nord Stream 2

РБКвчера в 23:12

Эксперт оценил детали законопроекта США против «Северного потока — 2»

РИА Новости03:20

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Известиявчера в 22:00
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Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Обновлено 30 мая в 18:28
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин забрал дочь от Юлии Началовой в свою новую семью

Евгений Алдонин с семьей Рассказал футболист и о том, как пережил смерть своей бывшей супруги Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский назначит новых представителей по переговорам по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назовет имена новых представителей в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе 5 июня.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Спорт

Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США

Российские пловцы Владимир Морозов и Анастасия Фесикова стали золотыми призерами на этапе серии Чемпионов, проходящем в Индианаполисе.
Обновлено в 04:11
Авто

Mazda опубликовала российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda выводит на российский рынок рестайлинговый кроссовер CX-5.
Обновлено вчера в 12:41
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортам

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты

Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Политика

Турция не будет отказываться от системы «всё включено»

Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «всё включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.
Обновлено в 03:44
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Общество

Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована

Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Кино

В США умер знаменитый гангстер Фрэнк Лукас

Скончался американский гангстер Фрэнк Лукас. Как сообщает Deadline, ему было 88 лет. По данным СМИ, он умер пути в больницу в Нью-Джерси.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Обновлено вчера в 21:26
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Минобороны непризнанной НКР заявило о гибели военного при обстреле

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в субботу о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Врач назвала главный способ укрепить иммунитет

Известный врач-педиатр Анна Левадная уверена, что для укрепления иммунитета не нужно употреблять никакие мультивитамины или БАДы.
Обновлено в 03:16
Политика

Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
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