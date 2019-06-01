В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

с чего всё началось

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Происшествия Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ.

Наука Названа новая причина вымирания неандертальцев Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Политика Зеленский в День защиты детей впервые показал фото сына В День защиты детей, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский впервые показал фото своего младшего ребенка – сына Кирилла.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Космос Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.

Шоу-бизнес Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.

Авто Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.

Футбол Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Культура Картина выходца из России ушла с молотка во Франции за 390 тысяч евро Картина " Gris, vert bleu" (Серое, сине-зеленое – ред.) французского художника русского происхождения Сержа Полякова была продана на аукционе в коммунне Довиль на севере Франции за 390 тысяч евро, передает радиостанция France Bleu.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.