Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
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с чего всё началось
Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали
 в официальной базе конгресса США.
РБКвчера в 23:12

Подробнее о событии

«Санкционное сотрясание воздуха». Почему «Северный поток - 2» не боится США

Национальная служба новостей06:08

В США раскрыли детали возможных санкций против «Северного потока — 2»

RT на русском05:50

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку – 2»

Известиявчера в 22:00

Санкции США против «Северного потока — 2» оценил эксперт

Газета.Ru03:41

Сенаторы США описали возможные санкции против страховщиков Nord Stream 2

РБКвчера в 23:12

Главные новости к утру 1 июня

Коммерсантъ00:00

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:49
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Петербурге

Обновлено в 13:05
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика

Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено в 09:35
Политика

ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain

Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Транспорт

Регистрационное отделение ГИБДД на Ботанике переходит на новый режим работы

ГИБДД Екатеринбурга сообщила о новом режиме работы в одном из регистрационных отделений. Вскоре здесь изменится порядок приёма заявителей.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Футбол

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Обновлено в 09:17
Экономика

Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая рассказала, почему сын Павла Майкова не живет с мамой

Стоцкая впервые публично объяснила, почему сын Павла Майкова теперь живет с отцом, а не с мамой.
Обновлено в 10:28
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено 30 мая в 21:27
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
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