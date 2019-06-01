Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
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с чего всё началось
Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали
 в официальной базе конгресса США.
РБКвчера в 23:12

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Сенаторы США предлагают ввести минимум пять видов санкций страховщикам «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 21:44

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 23:27

Сенаторы США описали возможные санкции против страховщиков Nord Stream 2

РБКвчера в 23:12

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Известиявчера в 22:00

В США предлагают пять видов санкций за «Северный поток - 2»

Газета.Ruвчера в 23:42

США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока - 2»

Московский Комсомолецвчера в 21:20

В США раскрыли детали проекта, направленного против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 21:02
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Обновлено вчера в 14:52
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Назван ТОП-5 способов реальной экономии топлива

Существует ряд бесполезных и даже вредных способов мнимой экономии, однако сегодня «Автоновости дня» расскажут о ТОП-5 реальных способов уменьшить расход топлива, одобренных экспертами и реально работающих на практике.
Обновлено в 01:00
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие

Военно-транспортной авиации исполняется 88 лет

1 июня исполняется 88-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков заступился за школьников из Владивостока, которые устроили выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено вчера в 13:13
Хоккей

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова

"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах

Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

В Приамурье вскоре начинается возведение уникальной канатной дороги между Китаем и Россией

В ближайшее время в Приамурье начнется строительство единственной в мире трансграничной канатной дороги (Благовещенск - Хэйхэ), которая будет соединять Россию и Китай.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено 30 мая в 23:34
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Многодетные москвичи могут оформить разрешение на парковку на три года

В апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с лета многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на три года.
Обновлено вчера в 18:41
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова объявила войну модному бренду

Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
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