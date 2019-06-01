Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
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Сенаторы США предлагают ввести минимум пять видов санкций страховщикам «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 21:44
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:06
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
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Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
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Обновлено 30 мая в 22:17
Политика
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