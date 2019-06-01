Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27
Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
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с чего всё началось
Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали в официальной базе конгресса США.РБКвчера в 23:12
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В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
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Политика
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Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания
Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
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Авто
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Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны.
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В Специализированном доме ребенка начал работу центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава.
Обновлено вчера в 10:30
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В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
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Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
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В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек
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Обновлено вчера в 17:56
Политика
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
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