Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
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с чего всё началось
Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали
 в официальной базе конгресса США.
РБКвчера в 23:12

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США пригрозили новыми санкциями компаниям, которые сотрудничают с российским проектом «Северный проект-2»

Эхо Москвы04:02

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:49

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку – 2»

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Санкции США против «Северного потока — 2» оценил эксперт

Газета.Ru03:41

Сенаторы США описали возможные санкции против страховщиков Nord Stream 2

РБКвчера в 23:12

Главные новости к утру 1 июня

Коммерсантъ00:00

В Госдуме оценили детали законопроекта США против «Северного потока — 2»

RT на русском04:40
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Обновлено в 05:41
Общество

Детям сотрудников ОВД на праздник раздали оружие и бронежилеты

В Биробиджане на празднике, устроенном для детей полицейских, всем желающим раздали оружие, бронежилеты и каски, чтобы «подержать в руках и сфотографироваться».
Обновлено в 05:17
Происшествия

Муж убитой Натальи Платуновой заключен под стражу

Как сообщили интернет-изданию "Новости Саратова" в пресс-службе СК региона, 37-летней муж Натальи Платуновой, признавшейся в её убийстве, заключен под стражу.
Обновлено в 05:21
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Общество

В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы

Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
Политика

Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров

КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:02
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Хоккей

Тарасенко сможет сыграть в третьем финальном матче Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко сможет помочь своей команде в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:15
Наука

Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания

Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено 30 мая в 06:53
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В столице Карелии начал работу центр ранней помощи детям-инвалидам

В Специализированном доме ребенка начал работу центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд

Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Обновлено в 00:35
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика

«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире

«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
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