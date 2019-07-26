Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

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