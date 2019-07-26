Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКСТАСС 18:05
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.
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Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
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Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Член Совфеда Алексей Пушков назвал задержание Украиной российского танкера NEYMA преднамеренным ходом сторонников тотальной враждебности к России в стилистике бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
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Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
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Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.
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