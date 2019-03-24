Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фондовый рынок предрекает рецессию в США

Независимая газета12:41

Эксперты нашли самый верный индикатор экономической рецессии

Life.ru11:05

СМИ указали на проявление самого верного индикатора рецессии в США

БИЗНЕС Online09:21

В США обнаружили самый верный индикатор рецессии

Реальное время05:31

В США проявился самый верный индикатор рецессии

РБК04:56

Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года

Интерфакс22 марта в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Армия и оружие

НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено в 05:27
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Авто

Назван ТОП-3 причин, из-за которых может лопнуть лобовое стекло

Специалисты рассказали о вероятных причинах, из-за которых появляется трещина на лобовом стекле, не связанная с механическим воздействием человека.
Обновлено в 09:46
Спорт

Лыжница Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева по итогам гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке стала второй в общем зачете турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 11:11
Футбол

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана

Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:56
Политика

Спецпрокурор США Мюллер в ближайшие дни оставит свой пост

В ближайшее время свою работу на посту спецпрокурора США оставит Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Политика

NBC: в администрации Трампа произошел раскол

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 13:24
Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

Обновлено в 11:25
Происшествия

Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии

Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Обновлено в 04:57
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Общество

Жена футболиста Новосельцева попросила болельщиков спросить о ней

Обновлено в 12:29
Футбол

Дзюба заявил об отсутствии проблем в связи с голевой засухой

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба после победного матча со сборной Казахстана в рамках второго тура отбора на Чемпионат Европы 2020 года заявил журналистам о том, что психологических проблем в связи с тем, что он долго не мог отличиться за клуб или сборную у не было.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Сербия отказалась вступать в НАТО

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Обновлено в 05:17
Общество

«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»

Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Политика

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Футбол

Денис Черышев: «Надеюсь, что я еще не в лучшей форме»

Обновлено в 12:58
Происшествия

Ссора детей из-за мячика обернулась массовой дракой родителей в Германии

В немецком городе Райнбеллен дети на детской площадке поссорились из-за мячика, затем к ним на помощь пришли родители, передает DW.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Кедми забраковал попытку США приблизиться к гиперзвуковой скорости ракет России

Обновлено в 09:00
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное