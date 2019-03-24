Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Обновлено в 05:27
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Авто
Назван ТОП-3 причин, из-за которых может лопнуть лобовое стекло
Специалисты рассказали о вероятных причинах, из-за которых появляется трещина на лобовом стекле, не связанная с механическим воздействием человека.
Обновлено в 09:46
Спорт
Лыжница Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева по итогам гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке стала второй в общем зачете турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 11:11
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:56
Политика
Спецпрокурор США Мюллер в ближайшие дни оставит свой пост
В ближайшее время свою работу на посту спецпрокурора США оставит Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Политика
NBC: в администрации Трампа произошел раскол
В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии
Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Обновлено в 04:57
Наука
Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Футбол
Дзюба заявил об отсутствии проблем в связи с голевой засухой
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба после победного матча со сборной Казахстана в рамках второго тура отбора на Чемпионат Европы 2020 года заявил журналистам о том, что психологических проблем в связи с тем, что он долго не мог отличиться за клуб или сборную у не было.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Сербия отказалась вступать в НАТО
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Политика
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Футбол
Денис Черышев: «Надеюсь, что я еще не в лучшей форме»
Обновлено в 12:58
Происшествия
Ссора детей из-за мячика обернулась массовой дракой родителей в Германии
В немецком городе Райнбеллен дети на детской площадке поссорились из-за мячика, затем к ним на помощь пришли родители, передает DW.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Кедми забраковал попытку США приблизиться к гиперзвуковой скорости ракет России
Обновлено в 09:00
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15