Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Эксперты нашли самый верный индикатор экономической рецессии

Life.ru11:05

СМИ указали на проявление самого верного индикатора рецессии в США

БИЗНЕС Online09:21

В США проявился самый верный индикатор рецессии

РБК04:56

В США обнаружили самый верный индикатор рецессии

Реальное время05:31

Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года

Интерфакс22 марта в 10:07
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Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
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Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Технологии

Илон Маск обновит браузер для Tesla

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Общество

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

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Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
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Политика

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Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено в 11:08
Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Политика

Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку

О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей

Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.
Обновлено в 11:32
Общество

В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала

Обновлено в 08:12
Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:53
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Культура

Дайана Росс вступилась за Майкла Джексона после скандального фильма

Обновлено в 04:38
Политика

МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Происшествия

На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем

На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле

В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.
Обновлено в 12:20
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Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина

В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Петербурге задержали двух участников митинга за свободные выборы

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Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Обновлено в 09:44
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Около 2,5 тысяч человек вышли в Москве на митинг КПРФ

Акция в защиту социально-экономических прав граждан на проспекте Академика Сахарова собрала 2,5 тысяч участников.
Обновлено вчера в 10:11
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Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить детей в интернаты для инвалидов.
Обновлено в 11:46
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

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«Тамбов» обыграл «Чертаново» и продолжает лидировать

Обновлено в 08:53
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