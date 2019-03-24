Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Общество
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Политика
Румыния переведет посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено в 11:08
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией
Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Политика
Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку
О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей
Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.
Обновлено в 11:32
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:53
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле
В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.
Обновлено в 12:20
Политика
Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Обновлено в 09:44
Политика
Около 2,5 тысяч человек вышли в Москве на митинг КПРФ
Акция в защиту социально-экономических прав граждан на проспекте Академика Сахарова собрала 2,5 тысяч участников.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт
Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить детей в интернаты для инвалидов.
Обновлено в 11:46
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Тамбов» обыграл «Чертаново» и продолжает лидировать
Обновлено в 08:53