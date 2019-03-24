Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Создается ощущение, что это самый обаятельный фильм DC.
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Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
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Политика
В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
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Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
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Футбол
Казахстан — Россия 0:2 (Перерыв)
Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана.
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Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
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Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Общество
Снегопад в Москве прекратится к вечеру
Обновлено в 09:56
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
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Политика
1,6 млн человек приняли участие в митинге в поддержку Эрдогана в Стамбуле
В Стамбули прошел агитационный митинг в поддержку возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития.
Обновлено в 10:33
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве брата
На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
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Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой
Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Панин объяснил свои слова о ненависти к России
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
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Происшествия
Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой
Житель Ботсваны протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры, сообщает портал Eyewitness News.
Обновлено в 08:33
Спорт
Павловой вручили приз как лучшему новичку сезона
В Холменколлене во время заключительного этапа Кубка мира прошла церемония награждения лучшего новичка сезона-2018/19 среди женщин.
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Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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