Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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СМИ указали на проявление самого верного индикатора рецессии в США

БИЗНЕС Online09:21

В США обнаружили самый верный индикатор рецессии

Реальное время05:31

Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года

Интерфакс22 марта в 10:07

В США проявился самый верный индикатор рецессии

РБК04:56
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