Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В США обнаружили самый верный индикатор рецессии

Реальное время05:31

В США проявился самый верный индикатор рецессии

РБК04:56

Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года

Интерфакс22 марта в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Транспорт

В столице Индонезии открыли первую ветку метро

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 24 марта первую линию метро в Джакарте, которая связала южные районы столицы с центром города.
Обновлено в 06:03
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Обновлено в 00:56
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Политика

«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Спорт

Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу

Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Здоровье

Николай Островский празднует юбилей

Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
Обновлено в 00:01
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Хоккей

Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский сказал, что не сможет вернуть Крым сразу после выборов

Кандидат в президенты Украины считает, что Крым вернется в состав страны Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ сказал, что не знает, как вернуть Крым сразу после выборов.
Обновлено 22 марта в 18:35
Общество

На Землю надвигается магнитная буря

Обновлено в 04:06
Интернет

В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge

Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.
Обновлено вчера в 07:42
Политика

Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

Обновлено в 03:53
Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика

20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»

В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Панин пояснил свои слова о ненависти к России

Обновлено в 04:41
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Спорт

Загитова завоевала золото чемпионата мира

На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17
Общество

В Петропавловске-Камчатском на дорогу вылилось 8 т рыбных отходов

Обновлено в 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное