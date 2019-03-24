Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Транспорт
В столице Индонезии открыли первую ветку метро
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 24 марта первую линию метро в Джакарте, которая связала южные районы столицы с центром города.
Обновлено в 06:03
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«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
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Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
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Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Спорт
Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу
Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
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Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
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Финансы
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Обновлено в 03:14
Общество
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ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
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Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча
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Обновлено в 00:56
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский сказал, что не сможет вернуть Крым сразу после выборов
Кандидат в президенты Украины считает, что Крым вернется в состав страны Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ сказал, что не знает, как вернуть Крым сразу после выборов.
Обновлено 22 марта в 18:35
Общество
На Землю надвигается магнитная буря
Обновлено в 04:06
Интернет
В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge
Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика
20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»
В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Панин пояснил свои слова о ненависти к России
Обновлено в 04:41
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Спорт
Загитова завоевала золото чемпионата мира
На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17