Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК вчера в 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Самый надежный индикатор глобального экономического кризиса проявился в США
Московский Комсомолец00:30
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Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов
Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Бывший сотрудник СБУ уверен, что на выборах победит Порошенко
Экс-сотрудник ведомства заметил, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник
Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин проведет совещание с главой «Почты России»
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой "Почты России" Николаем Подгузовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:19
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Происшествия
На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик
Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Здоровье
Россельхознадзор отрицает вероятность дефицита детского питания
Информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию, заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 05:58
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Общество
В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками
Позже журналисты МК признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 04:36
Политика
В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16
Общество
Московский зоопарк отметит День птиц «Пернатой неделей»
С 1 по 6 апреля в зоопарке пройдет «Пернатая неделя», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:05
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа
Обновлено в 05:01
Авто
Мировой авторынок в феврале сократился на 6%
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Обновлено в 05:09
Футбол
Экс-футболиста «Ливерпуля» госпитализировали после нападения в Лидсе
Бывший футболист «Ливерпуля» Гари Макаллистер, ныне работающий помощником главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, пострадал в результате нападения в Лидсе в минувшие выходные.
Обновлено в 05:23
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник
Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32