Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК вчера в 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Самый надежный индикатор глобального экономического кризиса проявился в США
Московский Комсомолец00:30
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Происшествия
В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»
В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Политика
Эрдоган рассказал о планах на покупку С-400
Турция не намерена отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург
Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации до конца 2019 года планируют перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Обновлено в 02:30
Общество
В Барнауле учительницу уволили из школы за фото в купальнике
В Барнауле молодую учительницу уволили из общеобразовательной школы за фото в купальнике, размещенное в соцсетях.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Политика
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
Обновлено в 03:22
Кино
Умер выдающийся сценарист и режиссер Ларри Коэн
Обновлено в 03:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском
Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
Обновлено в 01:13
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой был признан российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников.
Обновлено в 02:55
Авто
Ателье Wheelsandmore представило новый спорткар Aston Martin Vantage
Известное ателье Wheelsandmore разработало новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage.
Обновлено в 03:26
Интернет
Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу
В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти.
Обновлено в 03:02
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты
В России создадут «Варвару» — конкурента «Алисы» от компании «Яндекс»
Российская группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) начал разработку голосового ассистента «Варвара», который, как ожидается, составит конкуренцию сервису «Алиса» от компании «Яндекс».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации
24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
Общество
Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Сын Михаила Трухина тяжело переживал развод родителей
Михаил Трухин прославился, сыграв одну из главных ролей в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52