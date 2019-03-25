Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессииРБК вчера в 04:56
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Самый надежный индикатор глобального экономического кризиса проявился в США
Московский Комсомолец00:30
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Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
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Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
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Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
Спорт
Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой
На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд
«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
У российских военных может появиться собственный мобильный оператор
Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком», по данным реестра Роскомнадзора, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
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Авто
Volkswagen представил электрическую версию седана e-Lavida для Китая
Немецкий концерн Volkswagen представил для китайского рынка новую модель электрического седана e-Lavida.
Обновлено в 04:52
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая
В феврале этого года сообщалось, что в течение ближайших месяцев в Москве планируется начать тестирование первого беспилотного трамвая.
Обновлено в 08:55
Здоровье
В Саратовской области более 6 тыс. семей смогут пройти процедуру ЭКО за счет ОМС
"В рамках национального проекта в 2019-2024 годах объемы экстракорпорального оплодотворения будут увеличены, что даст возможность не менее 6,4 тыс. семей воспользоваться данной процедурой", - сказала Мазина.
Обновлено в 09:08
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова
Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Авто
Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
Пынзарь надоели упреки, поэтому девушка вложила на своей странице Instagram видео, где она показывает свою истинную фигуру и умение стоять на голове.
Обновлено в 09:05
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52