с чего всё началось

Авторы высчитали, что мощность ядерного заряда на каждой такой подлодке составляет более девяти с половиной тысяч килотонн. Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Армия и оружие Армия и оружие Корабль ВМФ Великобритании прибыл в Одессу

Армия и оружие Армия и оружие «Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.

Армия и оружие Армия и оружие Снайперы Балтфлота ночью поразили цели с дистанции 800 метров Всего же более 100 военнослужащих до конца недели проведут более десятка стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка

Армия и оружие Армия и оружие «Триумфы» и «Панцири» в Крыму отразили «атаку» противника Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" приняли участие в тренировке по противовоздушной обороне Крымского полуострова.

Армия и оружие Армия и оружие В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.

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Армия и оружие Армия и оружие Украина объяснила высокие небоевые потери Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост

Армия и оружие Армия и оружие Нейросети станут центральной темой форума «Армия» Министр подчеркнул, что в прошлогоднем форуме приняли участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных.

Армия и оружие Армия и оружие Японские истребители сопроводили российский Су-24