с чего всё началось

Авторы высчитали, что мощность ядерного заряда на каждой такой подлодке составляет более девяти с половиной тысяч килотонн. Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Армия и оружие Армия и оружие США официально выводят войска из Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot Госдепартамент одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo По имеющимся данным, британский корабль пробудет в городе в течение нескольких дней, а также совершит маневры с фрегатом военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Гетманом Сагайдачным».

Армия и оружие Армия и оружие Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.

Армия и оружие Армия и оружие В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.

Армия и оружие Армия и оружие Контрабанда нефти в Сирии: боевиков ИГИЛ сменили курдские отряды и США Ситуация на восточном берегу Евфрата продолжает накаляться из-за продолжающейся контрабанды нефти.

Армия и оружие Армия и оружие Украина объяснила высокие небоевые потери Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.

Армия и оружие Армия и оружие Японские истребители сопроводили российский Су-24

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост

Армия и оружие Армия и оружие Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка ВСУ выпустили по городу двенадцать 120-миллиметровых мин. ВСУ обстреляли окраину Донецка из минометов, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие МИД выступил против затягивания отправки экспертов ОЗХО в Алеппо Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала затягивание направления экспертов ОЗХО в Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Россия заблаговременно решает проблему терроризма в Африке Россия внимательно следит за проблемой терроризма на территории Африки и заблаговременно предлагает варианты ее решения.