Авторы высчитали, что мощность ядерного заряда на каждой такой подлодке составляет более девяти с половиной тысяч килотонн. Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Газета.Ru 08:46