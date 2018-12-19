Армия и оружие

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»
Газета.Ru
08:46

Авторы высчитали, что мощность ядерного заряда на каждой такой подлодке составляет более девяти с половиной тысяч килотонн. Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.
Газета.Ru08:46
с чего всё началось
Американское интернет-издание We Are The Mighty
 смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США.
Российская газета01:25

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
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