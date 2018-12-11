Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыРБК вчера в 22:43
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом говорится в направленных в суд материалах.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Вести.Ruвчера в 22:12
Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры
Московский Комсомолецвчера в 21:54
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика
Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети
Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Общество
Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг
Обновлено в 03:40
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Наука
Ученые назвали оптимальное для тренировок время суток
Обновлено в 05:08
Культура
Минкультуры проанализирует репертуар театров оперы и балета
Правительство РФ поручило Министерству культуры проанализировать репертуар театров оперы и балета и представить предложения об увеличении в нём произведений русской классики.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Авто
Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель
Обновлено в 02:22
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
Обновлено в 02:42
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде
Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
ЦСКА вручили медали с лентами прошлогоднего сезона
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Авто
ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
По словам представителей Центра организации дорожного движения, существуют марки автомобилей, водители которых чаще других оказываются в эпицентре нарушений ПДД.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в польский порт Гдыня
Флот НАТО покинет польское побережье во вторник. Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что группа кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Обновлено в 06:21
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Технологии
В США создали роботов для сбора клубники
Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида.
Обновлено в 05:52
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49