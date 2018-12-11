В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыРБК вчера в 22:43

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом говорится в направленных в суд материалах.

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Политика Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Культура Минкультуры проанализирует репертуар театров оперы и балета Правительство РФ поручило Министерству культуры проанализировать репертуар театров оперы и балета и представить предложения об увеличении в нём произведений русской классики.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Хоккей Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Происшествия Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

Авто ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД По словам представителей Центра организации дорожного движения, существуют марки автомобилей, водители которых чаще других оказываются в эпицентре нарушений ПДД.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в польский порт Гдыня Флот НАТО покинет польское побережье во вторник. Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что группа кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Технологии В США создали роботов для сбора клубники Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида.

Экономика Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).