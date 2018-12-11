Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыРБК вчера в 22:43

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом говорится в направленных в суд материалах.
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Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы

РИА Новостивчера в 22:53

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РБКвчера в 22:43

Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 22:12

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

RT на русскомвчера в 21:58

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Московский Комсомолецвчера в 21:54

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Коммерсантъвчера в 21:48

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

ТАССвчера в 21:38
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