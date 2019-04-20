Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыРБК вчера в 22:43
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом сообщает телеканал CNN.
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Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Вести.Ruвчера в 22:12
Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры
Московский Комсомолецвчера в 21:54
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В результате аварии погибли три человека: оба водителя и две пассажирки легковой иномарки. Обстоятельства происшествия выясняются.
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