Политика

Прокуратура США просит для Бутиной 1,5 года тюрьмыАлтапресс 07:06

В документах суда говорится, что «Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации».
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