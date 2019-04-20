Политика
Прокуратура США просит для Бутиной 1,5 года тюрьмыАлтапресс 07:06
В документах суда говорится, что «Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации».
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Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
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Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры
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