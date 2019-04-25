Политика

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 14:01

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Курт Волкер: Указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР подрывает реализацию Минских соглашений

Эхо Москвы01:30

В Госдепе осудили решение по гражданству России для жителей Донбасса

НТВ00:15

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

RT на русскомвчера в 14:01

Волкер высказался по поводу решения России по Донбассу

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США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана»

РБКвчера в 14:42

Волкер усмотрел расхождение с «Минском» в решении РФ о гражданстве для жителей Донбасса

ТАССвчера в 14:18

США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»

Ведомостивчера в 15:30
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов

На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Спорт

Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире

Обновлено в 03:13
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

Обновлено вчера в 05:55
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России

Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 01:02
Происшествия

На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир

На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Наука

Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»

Математики Крис Спайсер и Карл Померанс сумели доказать гипотезу, озвученную в 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» персонажем Шелдоном Купером.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы

Обновлено вчера в 20:46
Политика

Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Обновлено в 02:12
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира

В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Общество

Условия налогообложения дачных теплиц назвали в ФНС

В Федеральной налоговой службе (ФНС) назвали условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт

ГИБДД опять усложнит получение водительских прав

Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Культура

Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию

Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено вчера в 06:26
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика

Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок

Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Экономика

Россияне стали продавать дачи из-за налогов

Как считают эксперты, данная статистика стала следствием дачной амнистии — по новым правилам дача будет облагаться налогом.
Обновлено 23 апреля в 03:54
Политика

«Единая Россия» отказалась участвовать в выборах мэра Новосибирска

На осенних выборах главы Новосибирска кандидата от «Единой России» не будет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
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