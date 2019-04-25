Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 14:01
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»
Ведомостивчера в 15:30
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Спорт
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире
Обновлено в 03:13
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
Обновлено вчера в 05:55
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России
Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 01:02
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс сумели доказать гипотезу, озвученную в 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» персонажем Шелдоном Купером.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Общество
Условия налогообложения дачных теплиц назвали в ФНС
В Федеральной налоговой службе (ФНС) назвали условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт
ГИБДД опять усложнит получение водительских прав
Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Культура
Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию
Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено вчера в 06:26
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок
Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Экономика
Россияне стали продавать дачи из-за налогов
Как считают эксперты, данная статистика стала следствием дачной амнистии — по новым правилам дача будет облагаться налогом.
Обновлено 23 апреля в 03:54
Политика
«Единая Россия» отказалась участвовать в выборах мэра Новосибирска
На осенних выборах главы Новосибирска кандидата от «Единой России» не будет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48