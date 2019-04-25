Политика

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 14:01

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Курт Волкер: Указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР подрывает реализацию Минских соглашений

Эхо Москвы01:30

В Госдепе осудили решение по гражданству России для жителей Донбасса

НТВ00:15

Волкер усмотрел расхождение с «Минском» в решении РФ о гражданстве для жителей Донбасса

ТАССвчера в 14:18

Волкер высказался по поводу решения России по Донбассу

News.ruвчера в 15:13

США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана»

РБКвчера в 14:42

США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»

Ведомостивчера в 15:30

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

RT на русскомвчера в 14:01
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Политика

Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына

Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты

Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Религия

Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад

Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Обновлено в 01:39
Авто

Дешевая замена для дорогого бензонасоса — идея читателя

Оригинальные запчасти отпугнули высокими ценами, поэтому решил установить бензонасос от ВАЗ‑2110, который подходит по размеру и характеристикам.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье

В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:05
Политика

NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики

Президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов своему оппоненту, шоумену Владимиру Зеленскому, из-за проводимой антироссийской политики.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону»

Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Саакашвили назвал «проверкой на вшивость» указ Путина о паспортах

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Махиал Саакашвили в видеообращении в Facebook прокомментировал указ российского президента Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Обновлено в 00:28
Происшествия

В Магаданской области три человека погибли в ДТП

На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Экономика

Россия придет в исламский банкинг в 2020 году

В рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit» обсуждается вопрос исламского финансирования в России.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

Обновлено вчера в 23:08
Футбол

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном

Матч 25-го тура РПЛ прошел вчера в столице Чеченской Республики.
Обновлено в 01:47
Экономика

В США хотят оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов

Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:33
Политика

Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года

Президент Владимир Путин может искать за пределами России механизм для удержания власти после окончания его текущего срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 08:38
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Политика

Медведев разрешил снизить тарифы на вывоз мусора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому регионы смогут самостоятельно устанавливать тарифы на вывоз мусора, в том числе снижать их.
Обновлено вчера в 04:07
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
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Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
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