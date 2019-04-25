Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНРRT на русском вчера в 14:01
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»
Ведомостивчера в 15:30
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Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.
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Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
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Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Религия
Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад
Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
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Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Обновлено в 01:39
Авто
Дешевая замена для дорогого бензонасоса — идея читателя
Оригинальные запчасти отпугнули высокими ценами, поэтому решил установить бензонасос от ВАЗ‑2110, который подходит по размеру и характеристикам.
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Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Политика
NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики
Президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов своему оппоненту, шоумену Владимиру Зеленскому, из-за проводимой антироссийской политики.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Саакашвили назвал «проверкой на вшивость» указ Путина о паспортах
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Махиал Саакашвили в видеообращении в Facebook прокомментировал указ российского президента Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
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Экономика
Россия придет в исламский банкинг в 2020 году
В рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit» обсуждается вопрос исламского финансирования в России.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
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Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном
Матч 25-го тура РПЛ прошел вчера в столице Чеченской Республики.
Обновлено в 01:47
Экономика
В США хотят оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов
Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:33
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года
Президент Владимир Путин может искать за пределами России механизм для удержания власти после окончания его текущего срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 08:38
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
Медведев разрешил снизить тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому регионы смогут самостоятельно устанавливать тарифы на вывоз мусора, в том числе снижать их.
Обновлено вчера в 04:07
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Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53