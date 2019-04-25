Политика

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНРRT на русском 14:01

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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В США назвали указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Донбасса частью плана по оккупации региона

Эхо Москвы18:07

США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана»

РБК14:42

Волкер высказался по поводу решения России по Донбассу

News.ru15:13

США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»

Ведомости15:30

В Госдепе назвали «провокацией» решение Москвы по паспортам для жителей Донбасса

Росбалт14:29

Волкер усмотрел расхождение с «Минском» в решении РФ о гражданстве для жителей Донбасса

ТАСС14:18

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

RT на русском14:01
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту

Глава КНДР Ким Чен Ын, впервые прибывший в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, дал интервью российскому журналисту.
Обновлено в 08:56
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Политика

Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ущербе от природных пожаров.
Обновлено в 19:10
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Политика

Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству

Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР

Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.
Обновлено в 20:54
Политика

Путин рассчитывает, что соглашение между ЕАЭС и Китаем вступит в силу в ближайшие месяцы

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР И ЕАЭС вступит в силу в ближайшие несколько месяцев.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Общество

Оренбургские дачники переживают из-за нового налога

Не исключено, что этот факт связан с новым дачным законом.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы

Обновлено в 20:46
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Политика

В Чехии обнаружили почти 2,9 тысячи нелегально работающих украинцев

Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
Обновлено в 21:57
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог

Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета

Обновлено в 21:00
Происшествия

Пожар произошел в новостройке на западе Москвы

Обновлено в 22:22
Футбол

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено в 14:26
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