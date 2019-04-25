В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНРRT на русском 14:01

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

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