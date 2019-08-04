Происшествия
В США произошёл второй массовый расстрел за суткиГазета Кемерова 05:04
Девять человек погибли в американском штате Огайо в результате стрельбы неизвестного. Трагедия произошла возле одного из баров в Дейтоне. Сообщается, что сам стрелок также погиб.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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