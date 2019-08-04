Девять человек погибли в американском штате Огайо в результате стрельбы неизвестного. Трагедия произошла возле одного из баров в Дейтоне. Сообщается, что сам стрелок также погиб.

В США произошёл второй массовый расстрел за сутки

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