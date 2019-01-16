Армия и оружие

В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России
RT на русском
вчера в 22:57

Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.
RT на русскомвчера в 22:57

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Адмирал США призвал создать корабли-роботы для «сдерживания» РФ

Российская газета01:00

Вице-адмирал США призвал построить беспилотный корабль для противостояния России

Газета.Ruвчера в 23:36

Корабли-беспилотники требуются США для сдерживания России

News.ruвчера в 23:01

В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России

RT на русскомвчера в 22:57

Американский адмирал заявил о «великом соперничестве» США с Россией и Китаем на море

URA.Ruвчера в 22:47

Американский адмирал заявил об эре соперничества великих держав на море

РБКвчера в 21:57

Вице-адмирал ВМС США призвал создать беспилотные корабли для сдерживания РФ

РИА Новостивчера в 21:34
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Армия и оружие

В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Пентагон выделил $240 млн на совершенствование ПРО США

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing на исследование и разработку систем, которые должны будут улучшить характеристики американской противобаллистической обороны.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника

Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие

Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища

Более 100 военнослужащих прибыли в Амурскую область для восстановления работы Бурейского водохранилища.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В «Танковом биатлоне» впервые примут участие женщины

Впервые в конкурсе «Танковый биатлон» примут участие женщины-военнослужащие.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году

Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Беспилотник США пролетел у границ РФ и над Донбассом

Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС пролетел у российских границ и над Донбассом, свидетельствуют данные из Twitter-аккаунта авиационного ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Эрдоган назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал вывод американских войск из Сирии шагом в правильном направлении.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

Военные учения «Индра-2019» пройдут в Индии

Совместные военные учения России и Индии «Индра» в 2019 году планируется провести на одном из индийских полигонов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

Порошенко рассказал о психологическом воздействии Javelin в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», предоставленные ВСУ, обладают психологическим эффектом.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» снова испытали в деле

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Секретарь Совбеза РФ: США усеяли планету своими биолабораториями

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с «Российской газетой» заявил, что Соединённые Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

США хотят поставить Украине учебное оружие для тренировки полиции

Учебное оружие для повышения боевых навыков украинской полиции будет поставлено Госдепартаментом США.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Россия передала Лаосу четыре учебно-боевых самолета Як-130

Минобороны России в рамках контракта, подписанного в 2017 году, поставило в Лаос четыре учебно-боевых самолета Як-130.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

Шойгу: в 2019 году появится полк ракетных комплексов «Авангард»

Обновлено вчера в 06:51
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