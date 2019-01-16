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Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.

В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон выделил $240 млн на совершенствование ПРО США Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing на исследование и разработку систем, которые должны будут улучшить характеристики американской противобаллистической обороны.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища Более 100 военнослужащих прибыли в Амурскую область для восстановления работы Бурейского водохранилища.

Армия и оружие Армия и оружие В «Танковом биатлоне» впервые примут участие женщины Впервые в конкурсе «Танковый биатлон» примут участие женщины-военнослужащие.

Армия и оружие Армия и оружие Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник США пролетел у границ РФ и над Донбассом Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС пролетел у российских границ и над Донбассом, свидетельствуют данные из Twitter-аккаунта авиационного ресурса PlaneRadar.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал вывод американских войск из Сирии шагом в правильном направлении.

Армия и оружие Армия и оружие Военные учения «Индра-2019» пройдут в Индии Совместные военные учения России и Индии «Индра» в 2019 году планируется провести на одном из индийских полигонов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко рассказал о психологическом воздействии Javelin в Донбассе Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», предоставленные ВСУ, обладают психологическим эффектом.

Армия и оружие Армия и оружие Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» снова испытали в деле

Армия и оружие Армия и оружие Секретарь Совбеза РФ: США усеяли планету своими биолабораториями Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с «Российской газетой» заявил, что Соединённые Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.

Армия и оружие Армия и оружие США хотят поставить Украине учебное оружие для тренировки полиции Учебное оружие для повышения боевых навыков украинской полиции будет поставлено Госдепартаментом США.

Армия и оружие Армия и оружие Россия передала Лаосу четыре учебно-боевых самолета Як-130 Минобороны России в рамках контракта, подписанного в 2017 году, поставило в Лаос четыре учебно-боевых самолета Як-130.