Армия и оружие
Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.
RT на русскомвчера в 22:57
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Вице-адмирал США призвал построить беспилотный корабль для противостояния России
Газета.Ruвчера в 23:36
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Пентагон выделил $240 млн на совершенствование ПРО США
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing на исследование и разработку систем, которые должны будут улучшить характеристики американской противобаллистической обороны.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника
Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища
Более 100 военнослужащих прибыли в Амурскую область для восстановления работы Бурейского водохранилища.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В «Танковом биатлоне» впервые примут участие женщины
Впервые в конкурсе «Танковый биатлон» примут участие женщины-военнослужащие.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году
Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Беспилотник США пролетел у границ РФ и над Донбассом
Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС пролетел у российских границ и над Донбассом, свидетельствуют данные из Twitter-аккаунта авиационного ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Эрдоган назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал вывод американских войск из Сирии шагом в правильном направлении.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Военные учения «Индра-2019» пройдут в Индии
Совместные военные учения России и Индии «Индра» в 2019 году планируется провести на одном из индийских полигонов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Порошенко рассказал о психологическом воздействии Javelin в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», предоставленные ВСУ, обладают психологическим эффектом.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» снова испытали в деле
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Секретарь Совбеза РФ: США усеяли планету своими биолабораториями
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с «Российской газетой» заявил, что Соединённые Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
США хотят поставить Украине учебное оружие для тренировки полиции
Учебное оружие для повышения боевых навыков украинской полиции будет поставлено Госдепартаментом США.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Россия передала Лаосу четыре учебно-боевых самолета Як-130
Минобороны России в рамках контракта, подписанного в 2017 году, поставило в Лаос четыре учебно-боевых самолета Як-130.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие
Шойгу: в 2019 году появится полк ракетных комплексов «Авангард»
Обновлено вчера в 06:51