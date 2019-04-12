В США призвали пересмотреть политику в отношении РоссииSputnik Таджикистан 05:40

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали амеркианского президента Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России.

В США призвали пересмотреть политику в отношении России

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