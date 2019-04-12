Политика
В США призвали к пересмотру отношений с РоссиейИзвестия 00:27
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
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Ветераны американской политики рассказали, как не допустить ядерного конфликта с РФ
Интерфаксвчера в 10:28
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