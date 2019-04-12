Политика

В США призвали к пересмотру отношений с РоссиейИзвестия 00:27

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты посоветовали США налаживать отношения с Россией методами 1980-х

РБК01:00

В США предложили пересмотреть отношения с Россией

Газета.Ru04:13

В США призвали пересмотреть отношения с Россией

РИА Новости03:09

Эксперт оценил призыв в США пересмотреть политику в отношении России

RT на русском04:44

Американские эксперты считают необходимым возобновление стратегического диалога США с РФ

ТАССвчера в 19:19

Экс-чиновники США рассказали, как сократить риск ядерного конфликта с Россией

Взгляд.рувчера в 11:31

Ветераны американской политики рассказали, как не допустить ядерного конфликта с РФ

Интерфаксвчера в 10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

У Киева есть план «Б» на случай прекращения транзита газа — Гройсман

У Киева есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям по поводу транзита газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:17
Музыка

Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Общество

Небоскреб из черного стекла построят в Нью-Йорке

По соседству со знаменитой Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке вырастет весьма необычное здание, передает РБК.
Обновлено в 09:05
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Первый носитель «Посейдонов» будет спущен на воду 23 апреля

Обновлено вчера в 22:13
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 08:17
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

Обновлено в 08:47
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Врачи оценили состояние мальчика, покусанного собаками в Благовещенске

На ребенка 11 апреля напала стая бродячих собак, СК и прокуратура начали проверку Атакованный собаками в Благовещенске мальчик в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, он находится на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости со ссылкой на представителя детской краевой больницы Владимира Дудкина.
Обновлено в 02:39
Политика

Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении

Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.
Обновлено вчера в 06:02
Космос

Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Обновлено в 08:55
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Политика

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому

Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Политика

Лукашенко не стоит угрожать России перекрытием транзита нефти

В случае реализации озвученной 11 апреля Александром Лукашенко угрозы создать проблему для транзита российской нефти в Евросоюз пострадает белорусский бюджет.
Обновлено в 07:00
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен

Обновлено в 09:52
Политика

Путин поручил изучить возможность строительства судов для Крыма

Для развития туризма и обеспечения транспортного сообщения Крыма на российских судостроительных предприятиях могут начать производство судов для республики.
Обновлено в 07:33
Политика

Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии

На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Здоровье

В Дмитровской больнице медики спасли беременную женщину

Обновлено в 09:36
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 09:45
Политика

Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Обновлено в 09:26
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Происшествия

СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное