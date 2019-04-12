В США призвали к пересмотру политики в отношении РоссииRT на русском вчера в 19:35

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

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