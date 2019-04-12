Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении РоссииRT на русском 19:35

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
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Трампа призвали к пересмотру антироссийской политики, сообщает WSJ

Газета.Ru18:53

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

RT на русском19:35

Американские эксперты считают необходимым возобновление стратегического диалога США с РФ

ТАСС19:19

Американские политики призывают пересмотреть антироссийскую стратегию

Московский Комсомолец19:51

Американские политики призвали к пересмотру антироссийской стратегии

РИА Новости18:39

Экс-чиновники США рассказали, как сократить риск ядерного конфликта с Россией

Взгляд.ру11:31

Ветераны американской политики рассказали, как не допустить ядерного конфликта с РФ

Интерфакс10:28
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Политика

Белоруссия грозит временно закрыть участки нефтепровода «Дружба»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском районном суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Политика

Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США

Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 21:03
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Сердюков возглавил группировку войск России в Сирии

Группировку российских войск в Сирии возглавил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, сменив занимавшего этот пост на протяжении нескольких последних месяцев главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина.
Обновлено в 21:30
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе

Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Наука

Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами

Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество

Новое дело: прогорит или выгорит?

Туляков призывают идти в бизнесмены: реклама обещает бесплатное обучение, самую разную поддержку и, как итог, полную финансовую независимость.
Обновлено в 17:44
Общество

Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году

Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения

Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Кино

Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем

Обновлено в 07:00
Космос

Рогозин объявил о создании многоразовой ракеты

Обновлено в 20:55
Происшествия

Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Политика

Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине

Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Кино

Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры

Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Обновлено в 12:59
Политика

Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами

Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

В ВКС рассказали о разработке зенитной ракетной системы С-500

Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в скором времени завершится, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - замкомандующего ВКС России Юрий Грехов.
Обновлено в 17:43
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
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Перри Уильям
Американский бизнесмен
Американский бизнесмен и инженер, министр обороны США с 3 февраля 1994 года до 23 января 1997 года.
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Джордж Шульц
Американский экономист
Американский государственный деятель.
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