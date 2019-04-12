Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении РоссииRT на русском 19:35
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика
Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.
Обновлено в 22:57
Культура
Ямпольская: нет никаких законных оснований сдвигать дату релиза фильма Лунгина «Братство»
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала "Газете.Ru" ситуацию, возникшую вокруг невыдачи прокатного удостоверения фильму Павла Лунгина "Братство".
Обновлено в 08:00
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено в 11:27
Хоккей
«Бостон» уступил «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
"Бостон" проиграл "Торонто" в первом домашнем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 23:17
Армия и оружие
Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин
Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Общество
Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса
Первое место среди факторов, которые портят настроение на рабочем месте, — безосновательная критика — ей недовольны 44% работающих граждан.
Обновлено в 21:29
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Экономика
Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян
3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Политика
Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора
Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на вывоз мусора.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР
Военнослужащие самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили две попытки нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 23:18
Космос
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено в 21:46
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» отстрелялась «Калибром» в Черном море
Подлодка "Ростов-на-Дону" провела стрельбы ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Обновлено в 22:51
Кино
Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона про русскую модель-убийцу
Люк Бессон вновь по самые брови заходит в гендерно смещенные воды кинематографа, снимая фильм про суровых, но прекрасных женщин: на официальном YouTube-канале проекта опубликован трейлер боевика "Анна".
Обновлено в 05:18
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17