Более 40 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море. По их словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно признанных границ" и двусторонних соглашений.

с чего всё началось

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море. В США более сорока сенаторов обратились к главе государства Дональду Трампу с призывом провести многонациональную операцию против России в водах Черного моря.

Сенаторы призвали Трампа провести операцию против России в Черном море

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