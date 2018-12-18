Политика

Сенаторы призвали Трампа провести операцию против России в Черном море
iReactor
14:44

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море. В США более сорока сенаторов обратились к главе государства Дональду Трампу с призывом провести многонациональную операцию против России в водах Черного моря.
iReactor14:44
с чего всё началось

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море

Более 40 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море. По их словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно признанных границ" и двусторонних соглашений.
РИА Новости13:52

Подробнее о событии

Американские сенаторы призвали Трампа провести операцию в Чёрном море

RT на русском17:45

Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

Газета.Ru14:55

Американские сенаторы призвали Трампа провести операцию против России

Известия14:42

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море

Московский Комсомолец14:04

Более 40 сенаторов США призвали к многонациональной операции в Керченском проливе

РЕН ТВ13:56

Сенаторы США призвали к операции против России

News.ru13:56

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море

РИА Новости13:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

Обновлено в 10:49
Политика

Песков рассказал об аккредитации на пресс-конференцию Путина

Некоторым пришлось отказать в аккредитации на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по соображениям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:53
Политика

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго".
Обновлено в 13:43
Политика

Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина".
Обновлено в 17:22
Политика

Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов

По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.
Обновлено в 16:59
Политика

Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено в 14:17
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР

Украина отвергла принцип выплаты пенсий малоподвижным жителям независимых республик, предложенный Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в ходе встречи экономической подгруппы в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщает 19 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 16:16
Политика

В Кремле оценили ситуацию в мировой экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ситуация в мировой экономике непредсказуема по причине того, что ряд стран придерживается протекционистской политики.
Обновлено в 16:14
Политика

Путин снял ограничения на предоставление политубежища

«Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:41
Политика

В США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»

Около 40 американских сенаторов в среду, 19 декабря, намерены внести в конгресс США резолюцию, направленную против газопровода «Северный поток — 2» и призывающую к действиям против «российской агрессии» в Чёрном море.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Обновлено в 11:50
Политика

Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отношении президента страны Мишела Темера.
Обновлено в 17:39
Политика

На Украине день рождения Бандеры объявили праздником

Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.
Обновлено в 01:18
Политика

Госдума отменила в России внутрисетевой роуминг

Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий внутрисетевой роуминг для сотовой связи в России.
Обновлено в 06:24
Политика

NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС

Неизвестным хакерам удалось похитить и опубликовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза, в том числе по поводу России.
Обновлено в 02:45
ещё по теме
Главное