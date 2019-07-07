Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войскаТАСС 02:49
Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
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Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Единоборства
Джон Джонс победил Тиаго Сантоса на UFC 239, 6 июля — что будет дальше
Очень осторожный и неубедительный бой провёл Джон Джонс 6 июля в Лас-Вегасе.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Политика
Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Жена Токранова — об уходе мужа в СКА: никто не имеет права осуждать Васю
Елена Токранова, супруга обладателя Кубка Гагарина Василия Токранова, рассказала об отношении к переходу мужа из казанского «Ак Барса» в СКА из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:07
Политика
Член партии Зеленского обвинил Киев во вредных действиях в Крыму
Эксперт в сфере экономики и финансов, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина, отключая воду неподконтрольным территориям, в том числе в Крыму, вредит гражданам Украины.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 01:12
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Памятник планируется установить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.
Обновлено в 05:28
Политика
Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского
Российская ведущая телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева встала на защиту украинского президента Владимира Зеленского, которого обвинили чуть ли не в употреблении наркотиков.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
Обновлено в 03:56
Футбол
Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 17:51
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Единоборства
В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом
В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.
Обновлено в 02:26
Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна
В Новороссийске девочка выпала из окна и погибла. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено 05 июля в 11:23
Армия и оружие
ПВО «Панцирь» назван лучшим в мире
В Крыму состоялись учения комплекса ПВО "Панцирь", разработанного Тульским Конструкторским бюро приборостроения.
Обновлено в 05:33
Политика
Жена экс-главы Интерпола подала в суд на организацию
Жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя подала в суд на международную организацию.
Обновлено в 02:25
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Петербурге загорелся детский сад
В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06