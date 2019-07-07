Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

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