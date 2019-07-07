Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войскаRT на русском 04:30
Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.Газета.Ru06:48
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
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Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
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В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Музыка
Сергей Зверев посвятил песню Иосифу Кобзону
Недавно известный стилист провел одиночную акцию в поддержку сохранения озера Байкал, которое по праву является национальным достоянием, а несколько дней назад опубликовал в социальной сети видео с новой песней, посвященной Иосифу Кобзону.
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Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
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В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
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Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский назначил главу Луганской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено в 09:50
Энергетика
Михаил Гуцериев расширяет угольные активы
«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.
Обновлено 05 июля в 13:07
Политика
Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
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Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
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Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
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