с чего всё началось

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

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