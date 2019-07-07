Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войскаRT на русском 04:30

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Депутат прокомментировал призыв США к ФРГ отправить войска в Сирию

RT на русском05:14

США призвали Германию отправить войска в Сирию вместо американских солдат

Коммерсантъ07:09

США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

РИА Новости06:29

США попросили Германию заменить их войска в Сирии

Газета.Ru11:28

США предложили отправить в Сирию немецких солдат на замену американским

РБК04:05

Вашингтон призвал Германию отправить войска в Сирию

Московский Комсомолец03:11

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

ТАСС02:49
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Происшествия

Задержанных в Мексике россиян выслали из страны

Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 07:26
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Общество

Жара вернется в Москву во второй половине июля

Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Футбол

Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»

Новый главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду венесуэльского нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 11:17
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
Обновлено в 12:42
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Наука

Искусственный интеллект открыл заново таблицу Менделеева — СМИ

Американские ученые создали искусственный интеллект, совершивший многие открытия, в частности таблицу Менделеева.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Единоборства

Дэна Уайт не намерен проводить реванш Джонса с Сантосом

Обновлено в 08:50
Гаджеты

Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Обновлено в 10:55
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Обновлено в 11:40
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Театры

Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе

Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем

Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
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