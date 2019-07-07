Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войскаRT на русском 04:30

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt
 заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Газета.Ru06:48

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США призвали Германию отправить войска в Сирию вместо американских солдат

Коммерсантъ07:09

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Газета.Ru06:48

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

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Депутат прокомментировал призыв США к ФРГ отправить войска в Сирию

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США предложили отправить в Сирию немецких солдат на замену американским

РБК04:05

Вашингтон призвал Германию отправить войска в Сирию

Московский Комсомолец03:11

США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

РИА Новости06:29
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Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске

В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В немецком Франкфурте из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Обновлено в 08:28
Футбол

Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн

Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Политика

Берлускони пообещал Путину бороться против антироссийских санкций

Итальянский политик Сильвио Берлускони в интервью Il Giornale заявил, что в ходе встречи с российским президентов Владимиром Путиным пообещал ему, что будет бороться за отмену антироссийских санкций.
Обновлено в 05:42
Единоборства

Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
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Происшествия

В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

Обновлено в 06:27
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Общество

В Гонконге возобновилась акция протеста

Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Петербурге загорелся детский сад

В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Политика

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС».
Обновлено в 07:38
Кино

Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Мексике задержаны семеро россиян

Задержанные около трех дней пребывают в аэропорту мексиканского города Канкун. В настоящее время они ждут обратного рейса в Россию.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Хоккей

Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве

Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено 05 июля в 14:17
Футбол

«Спартак» предложил за трансфер сына Хаджи 12 млн евро

Обновлено в 08:27
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Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
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