Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире. Уникальными эти систем делает их универсальность и способность одновременно совмещать противолодочную и противоторпедную защиту.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ РФ: в Черном море задержаны украинские суда, нарушившие границу РФ По информации ведомства, 25 ноября три украинских корабля - «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», в 19 часов по московскому времени, предприняли очередную попытку незаконных действий в территориальных водах Российской Федерации.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР

Армия и оружие Армия и оружие В Узбекистане начались масштабные военные учения В Узбекистане начались масштабные учения вооружённых сил, сообщил РИА Новости представитель Минобороны страны.

Армия и оружие Армия и оружие ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты, который отмечается 27 ноября, военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Кубок завоевали слушатели Военного университета Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.

Армия и оружие Армия и оружие Столкновения в Кашмире: девять человек погибли В результате кровопролитных столкновений в индийском Кашмире погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 26 ноября Al Jazeera.

Армия и оружие Армия и оружие Российские танки Т-80 и БМП-3 заметили в австралийской армии Австралийские военнослужащие приступили к учениям, используя в качестве мишеней копии российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3.

Армия и оружие Армия и оружие Российские и индийские военные на совместных учениях практикуют йогу На учениях «Индра-2018» военные России и Индии вместе проводят утреннюю зарядку, активно используя элементы йоги.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Латвии посетил зону конфликта в Донбассе Глава Латвии решил посетить зону конфликта в рамках своего визита на Украину, где ему еще предстоит ряд переговоров с лидерами государства.